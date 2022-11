Migranti, Ocean Viking a Tolone. Berlino conferma accoglienza di 3.500 migranti in Ue

Da Madrid il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in un’intervista a El Periodico de Espasa sulle richieste italiane sulla gestione europea degli arrivi nel Mediterraneo dichiara: “La tradizione vuole che le navi portino i migranti nei porti sicuri più vicini, li facciano sbarcare e poi siano ricollocati da lì. È qualcosa che ha funzionato molto bene. Il modo più normale e più semplice, secondo la legge del mare, è recarsi al porto sicuro più vicino, far sbarcare e trasferire rapidamente e ricollocare quelle persone in diversi Paesi”.

Berlino intanto conferma accoglienza di 3.500 migranti in ambito Ue: “Per fare progressi sostenibili abbiamo bisogno di procedere con determinazione in Europa nel contesto della riforma del sistema comune d’asilo. Il meccanismo di solidarietà concordato nel giugno 2022, con il quale i diversi Stati si impegnano in diversa misura ad alleggerire il carico dei Paesi di frontiera del Sud, è in questo senso un primo passo molto importante. La Germania accoglie in questo contesto 3.500 migranti” ha dichiarato il portavoce del ministero dell’Interno tedesco in merito alla domanda se Berlino intenda seguire l’appello di Parigi a non attenersi più al meccanismo di solidarietà.