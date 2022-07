Missile su condominio ad Odessa, almeno 21 morti. Bandiera Ue issata nel Parlamento ucraino

Zelensky ha detto; “Se la minaccia della fame non viene rimossa e se il Mar Nero non viene sbloccato, il risultato della crisi alimentare sarà uno tsunami migratorio che raggiungerà anche i Paesi europei“. Ma proprio dal fronte sul Mar Nero per Putin arrivano cattive notizie: ossia il ritiro russo dall'Isola dei Serpenti rende quasi nulla la minaccia di uno sbarco ad Odessa. E questo potrebbe condizionare l'intero conflitto. Intanto ventotto frammenti di corpi umani sono stati trovati tra le macerie del centro commerciale di Kremenchuk, distrutto da un attacco russo in cui hanno perso la vita 18 civili.

Oggi un missile ha colpito il villaggio di Sergiyivka, nella regione meridionale ucraina di Odessa. Il bilancio per ora è di, (di cui 6 bambini) due riversano in gravissime condizioni. Il missile ha centrato un edificio residenziale e una struttura ricreativa. La risposta ucraina: Oleksiy Arestovich, consigliere del presidente Zelensky, annuncia che la Russia non dovrà aspettare molto per ladelle forze armate ucraine.