Morto il rabbino Zvi Kogan, Netanyahu: “Attacco terroristico criminale e antisemita”

, scomparso giovedì negli Emirati Arabi Uniti e la cui auto era stata individuata abbandonata ad Al-Ain, a circa 90 minuti da Dubai. Ad annunciarlo l'ufficio del primo ministro emiratino ed il ministero degli Esteri in una nota congiunta. L'omicidio del rabbino Zvi Kogan negli Emirati è un “crimine terroristico antisemita codardo e spregevole”, il commento del ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, sul social X che aggiunge: “Lo Stato di Israele non si fermerà né rimarrà in silenzio finché i responsabili di questo atto criminale non pagheranno per le loro azioni”.

“L'omicidio di Zvi Kogan è un atto abominevole di terrorismo antisemita. Lo Stato di Israele userà tutti i mezzi e tratterà i criminali responsabili della sua morte con il massimo rigore della legge”, si legge in una note dell'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Il primo ministro ha parlato durante una riunione del governo e ha definito l'omicidio del cittadino israeliano “un attacco terroristico criminale e antisemita”.

“Questo vile attacco antisemita è un promemoria della barbarie dei nemici del popolo ebraico”, le parole su X del presidente israeliano, Isaac Herzog, esprimendo “dolore e indignazione” per la morte del rabbino. Quanto accaduto “non ci impedirà di continuare a far crescere comunità fiorenti negli Emirati Arabi Uniti o altrove, specialmente con l'aiuto dell'impegno e del lavoro degli emissari Chabad in tutto il mondo”, ha aggiunto Herzog, il quale ha quindi ringraziato gli Emirati per la loro “rapida azione”, confidando che faranno tutto il possibile per assicurare alla giustizia i responsabili.

Il Consiglio di sicurezza nazionale israeliano ha intanto ribadito l'invito ai suoi connazionali ad evitare i viaggi non essenziali negli Emirati. Il Consiglio, riporta il Times of Israel, attribuisce agli Emirati un livello di allerta 3 in quanto persiste una minaccia per gli israeliani e gli ebrei che si trovano nel Paese.