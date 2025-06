Israele-Iran, altra notte di raid. Netanyahu: “Da venerdì 13 vittime”. Trump avverte: “Se attaccati, reagiremo”

ha tuonato il ministro degli Esteri iraniano,proprio mentre l'Idf avvisa i civili a Teheran di allontanarsi dalle fabbriche di armi. “Gli attacchi contro Israele cesseranno quando il Paese porrà fine alla sua campagna militare contro la Repubblica Islamica” ha aggiunto Araghci specificando, inoltre, che “la Repubblica Islamica è aperta a un negoziato che sancisca la rinuncia all'arma atomica ma non intende abbandonare il proprio programma nucleare civile. Secondo il ministro degli Esteri, che si dice convinto della complicità “deplorevole” degli Usa con Israele, gli attacchi dello Stato ebraico mirano a “far fallire i negoziati” con l'amministrazione Trump.

Nel mirino dell'Iran ci sarebbero anche le basi di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna in Medio Oriente. Dopo la minaccia di Teheran, Donald Trump – in un post su Truth – avverte: “Se venissimo attaccati in qualsiasi modo dall'Iran, tutta la forza e la potenza delle Forze Armate statunitensi si abbatterebbe su di voi a livelli mai visti finora” ha scritto il presidente Usa specificando che “gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con l'attacco all'Iran della notte scorsa”. Il tycoon rimane comunque aperto alla possibilità di mediare tra i due Paesi: “Possiamo facilmente raggiungere un accordo tra Iran e Israele e porre fine a questo sanguinoso conflitto!!!”, si legge nella nota.