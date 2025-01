Morto Jean-Marie Le Pen. L’Eliseo: “Sarà giudicato dalla storia”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Addio a Jean-Marie Le Pen. Per quasi 40 anni è stato il leader incontrastato dell’estrema destra francese. Il fondatore del Front National, estromesso dall’agone politico dalla figlia Marine, è morto oggi lasciando una pesante eredità ideale per tutti i sovranisti europei.

Si è spento oggi all’età di 96 anni circondato dalla sua famiglia, tra cui mancava però Marine Le Pen. La figlia e attuale capo del Rassemblement National, ha saputo della notizia della morte del padre, mentre era di rientro da Mayotte, al largo del Madagascar.

Nato a La Trinité-sur-Mer il 20 giugno 1928, è stato leader e padre del partito politico di estrema destra Front National, fondato nel 1972 in opposizione al partito gollista. Deputato all’Assemblea nazionale e per più legislature all’Europarlamento, Le Pen è famoso per le sue posizioni estremamente conservatrici e reazionarie.

Le Monde: “E’ morto Jean-Marie Le Pen, l’uomo che ha rimesso l’estrema destra al centro del gioco politico francese”: questo il titolo scelto dal quotidiano per annunciare la scomparsa del leader politico.

La France Presse ricorda Le Pen come un “eterno provocatore e pioniere dell’estrema destra europea”, “tribuno senza pari, provocatore ossessionato dall’immigrazione e dagli ebrei, patriarca ostacolato dai suoi”.

Il quotidiano non dimentica di sottolineare Le Pen abbia “fatto uscire l’estrema destra francese dalla sua marginalità durante una carriera politica che ha segnato la Quinta Repubblica”. Durante la Quinta Repubblica – aggiunge la France Presse – “non ha mai espresso alcun rammarico per i suoi eccessi”, che gli sono valsi diverse condanne: dalle camere a gas definite un “dettaglio della storia” alla “disuguaglianza delle razze”, passando per l’occupazione tedesca descritta come “non particolarmente disumana” o l’aggressione fisica di un oppositore socialista.

L’Eliseo: “Le Pen sarà giudicato dalla storia”.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha inviato le condoglianze alla famiglia di Jean-Marie Le Pen. “Personaggio storico dell’estrema destra, ha avuto per quasi settant’anni un ruolo nella vita pubblica del nostro Paese. E ora sarà sottoposto al giudizio della Storia”.

Francois Bayrou: al di là degli “scontri” politici, Jean-Marie Le Pen, “è stato una personalità della vita politica francese”, ha affermato il premier francese, dopo la scomparsa dello storico fondatore del Front National.