Lite nell’alloggio in piena notte: 32enne muore dissanguato

Ci sarebbe la recisione dell’arteria femorale di un arto inferiore, con conseguente morte per dissanguamento, come causa del decesso di un giovane uomo di origini africane, di 32 anni di età, la notte scorsa nel cuore della città di Schio. Il nome della vittima è stato reso noto dai Carabinieri, ed è Kelly Egbon.

Un ferimento con esiti letali che pare sia avvenuto al culmine di una lite, in ambito privato, all’interno di un alloggio del centro storico che sorge in prossimità del Duomo cittadino, tra via Battaglione Val Leogra e via Cavour. Non è noto se chi risulta coinvolto nella vicenda in corso di ricostruzione sia stato fermato dalle forze dell’ordine, in attesa di aggiornamenti. Allo stato attuale non si esclude nemmeno l’evento accidentale, ad esempio un inciampo con caduta su un qualche oggetto affilato con conseguente emorragia.

Sul posto da stamattina i Carabinieri della Compagnia scledense per i rilievi sullo scenario del cruento fatto di cronaca e per attivare le indagini richieste raccogliendo testimonianze di eventuali inquilini e vicini di casa. La palazzina ospita appartamenti su tre piani abitabili, sopra degli esercizi commerciali. Dalla Procura della Repubblica è stato inviato questa mattina nella città altovicentina anche il magistrato di turno per un sopralluogo. Non è noto se la vittima sia spirata sul posto, come sembrerebbe vista la presenza di un medico legale, o in seguito ad un ricovero in ospedale.

La salma di Kelly Egbon è stata affidata a un’agenzia funebre con trasporto presso l’obitorio del polo sanitario di Santorso. I tagli riscontrati dall’esame primario farebbero pensare a ferite con arma da taglio, ma anche si questo aspetto si devono attendere gli esiti delle prime indagini in corso e mantenute sotto stretto riserbo. Al momento non risultano fermi o persone indagate relativamente al tragico fatto della scorsa notte.

La notizia è in aggiornamento