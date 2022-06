Mosca avanza e distrugge due ponti in Ucraina. Zelensky orgoglioso della resistenza nel Donbass

In un videomessaggio il presidente dell’Ucraina, Zelensky, in relazione alla candidatura di Kiev per entrare nell’Unione Europea dichiara: “Sono certo che presto riceveremo una risposta, questa decisione può rafforzare non solo il nostro Stato, ma anche l’intera Unione”. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen replica che la sfida è uscire dal consiglio europeo con una posizione unitaria che rifletta la grandezza di queste storiche decisioni. “Spero che tra 20 anni, guardando indietro, potremo dire di aver fatto la cosa giusta”, ha detto von der Leyen al ritorno in Polonia dopo aver visitato Kiev.

Zelensky ha detto che nessuno sa quanto durerà la guerra: “È già il 108esimo giorno di guerra, è già giugno e il Donbass resiste. Nel suo discorso video quotidiano, Zelensky si è infatti detto orgoglioso dei difensori ucraini che sono riusciti a frenare l’avanzata russa nella regione del Donbass, dove i separatisti sostenuti da Mosca controllano gran parte del territorio da otto anni. “La Russia è probabile che acquisisca il controllo dell’intera regione del Luhansk in Ucraina nel giro di poche settimane” afferma un funzionario della Difesa americana, citato dal Washington Post. Le città di Severodonetsk e Lysychansk sono già sotto forte pressione e potrebbero cadere sotto il peso delle forze russe in una settimana, riferisce il funzionario Usa. Le forze russe hanno distrutto un secondo ponte a Severodonetsk e stanno bombardando un terzo. Lo ha riferito il governatore della regione di Lugansk, Gaidai. Il primo ponte era stato distrutto a maggio. “Vogliono isolare la città, evitare che entrino munizioni e rinforzi” spiega il governatore, definendo molto difficile la situazione. Ieri bombardamenti russi avevano causato un incendio nell’impianto chimico di Azot. Intanto l’esercito russo afferma d’aver colpito un sito con armi fornite dall’ Occidente vicino Cortkiv (zona Ovest). Un rappresentante del ministero della Difesa russo, rende noto che la spiaggia di Mariuopl sarà completamente bonificata dalle mine entro la fine della giornata di oggi e sarà garantita la sicurezza della navigazione in prossimità del porto.