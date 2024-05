Mosca bombarda Kharkiv, persone intrappolate sotto le macerie

Le truppe russe hanno bombardato Kharkiv, in Ucraina orientale, distruggendo diversi condomini, e diverse persone sono intrappolate sotto le macerie. Lo ha riferito il sindaco aggiungendo che è in corso un’operazione di salvataggio. Le autorità ucraine hanno invitato i residenti a evitare le chiese durante la Pasqua ortodossa nel timore di attacchi dell’esercito russo. Mosca rende noto che due suoi bombardieri strategici sono in volo vicino alla costa occidentale dell’Alaska.

Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha risposto al presidente francese che ieri aveva minacciato l’invio di truppe di terra se la Russia sfonda il fronte. Le sue parole, ha detto il Cremlino, rappresentano una tendenza molto pericolosa. Il Cremlino vede inoltre le dichiarazioni del ministro degli Esteri britannico David Cameron sul diritto di Kiev di usare armi britanniche per colpire la Russia come “un’escalation diretta” che “potrebbe potenzialmente rappresentare un pericolo per l’intera architettura di sicurezza europea”.