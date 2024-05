Famila Schio affronta l’exploit Ragusa nel primo round di semifinale scudetto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tre vittorie su tre nella stagione in corso, e un 2° posto da testa di serie da opporre al 6° delle avversarie siciliane. Ma sarà tutto resettato con l’unico vantaggio del “due su tre” in casa per il Famila Wuber Schio, che domani sera apre la contesa di semifinale scudetto contro la rivale che non ti aspetti, per quanto “storica” nelle sfide per il tricolore del basket femminile di serie A1.

Il primo duello con Passalacqua Ragusa sabato (domani) alle 19.30 al PalaRomare di Schio con ospiti le outsiders dei playoff che hanno firmato l’impresa quanto sorpresa del turno precedente nei quarti di finale, battendo la Virtus Seganfredo Bologna. Uno dei tre quintetti più accreditati per la vittoria finale insieme alle venete Famila Schio e Reyer Venezia, ora uscito di scena.

Guai quindi a sottovalutare Ragusa, che fa del collettivo la sua forza e che ha mostrato il meglio del suo potenziale proprio in trasferta, battendo due volte le emiliane in trasferta, dopo aver (stra)perso invece in Sicilia. E quasi stravinto mercoledì sera, con un +17 netto “in faccia” alle V Nere bolognesi (57-74). Arancioni vicentine nonché campionesse in carica consce dell’importanza di tenere alte concentrazione e intensità nella semifinale, compiuto il proprio dovere nella doppia sfida vinta sulla Luparense.

Schio e Ragusa si sono affrontate già tre volte in questa stagione, sempre con le scledensi a festeggiare: 69-80 al PalaPadua il 3 dicembre (andata di regular season), 67-58 all’Inalpi Arena il 5 febbraio (semifinale di Coppa Italia) e 76-60 al PalaRomare il 30 marzo (ritorno di regular season). Come detto, cifre e precedenti che saranno azzerati domani alla prima palla contesa sul parquet di zona Campagnola, con tifosi orange annunciati come presenti in massa per avviare al meglio la corsa alla finalissima scudetto delle proprie beniamine.

L’ingresso al match sarà gratuito ma con prelazione dei posti agli abbonati. Mercoledì al PalaMainardi in Sicilia il match di ritorno assicurato, eventuale gara3 di spareggio ancora al sabato (11 maggio) nuovamente in Altovicentino. Nell’altra semifinale duello tra Magnolia Campobasso (2-1 nella serie dei quarti al Geas Sesto San Giovanni, l’altra sfida finita alla bella) e Reyer Venezia.