Mosca: “Droni di Kiev su Zaporizhzhia, nessun danno”. Zelensky: “La difesa aerea si sta esaurendo”

Il presidente ucraino Zelensky dichiara poi che la difesa aerea si sta esaurendo: “Se i russi continuano a colpire l’Ucraina ogni giorno come hanno fatto nell’ultimo mese – dice – potremmo rimanere senza missili, e i nostri partner lo sanno”. Intanto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dal congresso di Nea Demokratia ad Atene, dichiara: “La nostra prossima frontiera in Europa è la sicurezza collettiva. Dobbiamo aumentare la spesa per la difesa: spendere di più, meglio e a livello Ue”.

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un’intervista alla Bbc afferma che deve essere l’Ucraina a decidere a quali compromessi sia disposta: “Dobbiamo permetterle di trovarsi in una posizione in cui possano raggiungere un risultato accettabile al tavolo negoziale” dice. Secondo il leader dell’Alleanza atlantica infatti, il sostegno militare occidentale è fondamentale per respingere gli attacchi russi e costringere il Cremlino a rinunciare ai suoi obiettivi di occupazione, ma alla fine anche l’Ucraina potrebbe trovarsi costretta a un qualche compromesso.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov sarà in visita ufficiale in Cina domani e martedì per una visita ufficiale in cui discuterà con il suo omologo cinese della crisi ucraina e della situazione nella regione Asia-Pacifico.