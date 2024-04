Serie A. Alla Juve basta Gatti per allungare sul terzo posto. Ok Napoli, Cagliari e Genoa. Pari per il Bologna

Nella 31a giornata di Serie A, la Juventus batte 1-0 la Fiorentina e blinda il terzo posto. Il Napoli, lontano dal Maradona, batte 4-2 il Monza e torna al successo dopo tre partite. Cocente delusione dell’Atalanta che dopo essere passata in vantaggio subisce la rimonta del Cagliari. Finisce 2-1 per i Sardi. Arrivano tre punti per il Genoa, che al Bentegodi vince in rimonta per 2-1 contro il Verona. Stasera Udinese Inter.

Juventus – Fiorentina. I bianconeri battono 1-0 la Viola, tornano a vincere in campionato dopo i soli due punti in quattro giornate, blindano il terzo posto rispedendo il Bologna a -4. All’Allianz Stadium, gli uomini di Allegri la sbloccano nel primo tempo con una zampata di Gatti. La Viola si sveglia solo nel finale: al 74′ Szczesny vola e si salva con l’aiuto della traversa sul sinistro a giro di Nico Gonzalez, 10′ dopo smanaccia un cross rasoterra di Lopez sui piedi di Beltran che calcia di prima intenzione ma colpisce il compagno Nzola.

Monza – Napoli. Lontani dal Maradona i partenopei partono male, al 9′ minuto incassano l’incornata di Djuric e chiudono sotto di un gol un primo tempo privo di guizzi. Nella ripresa però le cose cambiano e nel giro di 6′ prima la ribaltano e poi allungano con i gol di Osimhen (55′), Politano (57′) e Zielinski (61′). Colpani accorcia le distanze al 62′, Raspadori chiude definitivamente i conti al 68′. Al momento la classifica non sorride perchè la Roma resta al quinto posto e a 7 lunghezze di distanza.

Cagliari – Atalanta. Poteva essere una grande occasione di riscatto per la Dea che invece delude perchè prima passa in vantaggio con Scamacca (13′) e poi subisce la rimonta del Cagliari. Augello pareggia i conti al 43′, nella ripresa poi la Dea si spegne e subisce il gol del 2-1 di Nicolas Viola (88′). Pesano i cambi conservativi e la concentrazione già rivolta verso il Liverpool per i nerazzurri, che si allontanano dalla Champions. Sorride Ranieri, che vola a +4 sul Frosinone.



Bologna – Frosinone. I rossoblu rallentano il passo in zona Champions e scivolano a -4 dalla Juve. La squadra di Thiago Motta infatti non va oltre lo 0-0 col Frosinone. Allo Stirpe nel primo tempo il Bologna fatica a costruire, soffre la pressione dei ciociari e Skorupski è costretto agli straordinari su Cheddira e Okoli. Stesso tema tattico nella ripresa col match che resta bloccato a centrocampo e Turati che difende lo 0-0. Nel finale traversa e poi errore clamoroso di Ndoye sottoporta.

Verona – Genoa. Arrivano i tre punti per i liguri che al Bentegodi vincono in rimonta per 2-1 contro il Verona. Hellas subito in vantaggio all’8’ con Bonazzoli ma ripresa al 45’ dalla zampata di Ekuban. Al 58’ il solito Gudmundsson completa l’opera, spingendo in rete il raddoppio dopo la respinta di Montipò su Vasquez. La squadra di Baroni rimane a 27 punti, ora solo a +1 sulla zona retrocessione.