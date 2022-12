Mosca rifiuta proposta del card. Parolin su colloqui in Vaticano. Porto di Odessa ritorna in funzione

Il governatore della regione di Zaporizhzhia ha riferito che 573 cittadini della Regione sono tenuti prigionieri dalle forze russe negli ultimi nove mesi e 232 sono ancora in ostaggio. Il governatore ha aggiunto che quando si tratta di violazioni dei diritti umani da parte delle truppe russe, le organizzazioni internazionali sono spesso impotenti.

Mosca, tramite la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, ha respinto la proposta del cardinale Pietro Parolin di ospitare colloqui tra Mosca e Kiev in Vaticano. “Temo che i fratelli ceceni e buriati, oltre a me, non lo apprezzerebbero. Per quanto ricordo – ha sottolineato – non ci sono state parole di scuse dal Vaticano”. La Zakharova si riferisce alle accuse formulate nei giorni scorsi da Papa Francesco sulle crudeltà inferte ai soldati buriati e ceceni in Ucraina.