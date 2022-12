Previsioni meteo 13-15 dicembre: freddo in graduale attenuazione, nuova perturbazione in vista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Una massa d’aria molto fredda ha fatto crollare le temperature di 3/5 gradi sotto la norma, tanto che la neve è arrivata a quote collinari nel fine settimana. Freddo che comunque andrà gradualmente attenuandosi nel corso della settimana, le correnti settentrionali ruoteranno dai quadranti occidentali e invieranno anche qualche impulso perturbato sul vicentino.

Martedì 13 dicembre

In mattinata il cielo sarà nuvoloso con possibili deboli fioccate sull’alto vicentino fino a quote molto basse. Per gran parte della provincia non ci saranno fenomeni di rilievo. Parziali schiarite la sera. Giornata molto fredda con le temperature massime in pianura che non supereranno i 2/3 gradi.

Mercoledì 14 dicembre

Inizialmente nuvoloso, ma col passare delle ore vedremo schiarite sempre più ampie a partire dai settori occidentali. La sera poco nuvoloso. Temperature in rialzo in montagna, ancora freddo in pianura con temperature di poco sopra lo zero anche di giorno.

Giovedì 15 dicembre

La mattina ultime schiarite sulle Prealpi. Le nubi si faranno via via più compatte da sud fino a coprire tutta la provincia. Nel corso del pomeriggio arriverà una perturbazione dal Mediterraneo, correnti più miti meridionali quindi che faranno salire le temperature. Inizialmente la neve potrebbe cadere a quote collinari sulle vallate, in progressivo rialzo a 1000-1300m la sera. Pioggia estesa di moderata intensità in pianura.

Tendenza nel lungo termine

Venerdì ancora perturbato con esaurimento dei fenomeni nella seconda parte della giornata. Al momento pare che il fine settimana sia caratterizzato da bel tempo con temperature nella norma ed un ritorno dell’alta pressione.