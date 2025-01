Nomination Oscar 2025: Isabella Rossellini candidata, fuori ‘Vermiglio’

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo lo slittamento causa incendi a Los Angeles, sono state annunciate le nomination degli Oscar 2025, rivelate in diretta da Rachel Sennott e Bowen Yang. Non ce l’ha fatta “Vermiglio” di Maura Delpero, escluso dalla cinquina per il Miglior film internazionale. Tra i favoriti, “Emilia Pérez” di Jacques Audiard che ha ottenuto 13 candidature. In lizza nella categoria, anche “I’m still here”, “The girl with the needle”, “The seed of the sacred fig” e “Flow”.

Tra i candidati a miglior film in cui concorre anche “Emilia Perez”, l’altro favorito è “The Brutalist” di Brady Corbet che ha raccolto 10 candidature, alla pari di “Wicked”. La 97esima cerimonia di premiazione degli Academy Awards si terrà il 2 marzo al Dolby Theatre di Hollywood.

Buone notizie per l’Italia grazie alla candidatura nella categoria ‘attrice non protagonista’, per Isabella Rossellini nel ruolo di Suor Agnes in ‘Conclave’. Per lei si tratta della prima candidatura. Le altre concorrenti sono: Monica Barbaro, per ‘A Complete Unknown’, Ariana Grande per ‘ Wicked’, Felicity Jones per ‘The Brutalist’ e Zoe Saldana per ‘Emilia Perez’.

Le candidature per migliore attrice protagonista invece vedono in corsa: Cynthia Erivo (‘Wicked’), Karla Sofia Gascon (‘Emilia Perez’), Mikey Madison (‘Anora’), Demi Moore (‘The Substance’) e Fernanda Torres (‘I’m Still Here’).

La corsa per miglior attore protagonista è tra: Adrien Brody in ‘The Brutalist’, Timothée Chalamet per la sua interpretazione di Bob Dylan in ‘A Complete Unknown’. Colman Domingo per ‘Sing Sing’, Ralph Fiennes per ‘Conclave’ e Sebastian Stan, per il ruolo di Donald Trump in ‘The Apprentice’.

Tra le nomination per il miglior attore non protagonista: Yura Borisov (‘Anora’), Kieran Culkin (‘A Real Pain’), Edward Norton (‘A Complete Unknown’), Guy Pierce (‘The Brutalist’) e Jeremy Strong (‘The Apprentice’).

Tra le curiosità di questa edizione segnaliamo la prima candidatura all’Oscar come migliore interprete, per l’attrice trans spagnola Karla Sofia Gascon, protagonista di “Emilia Perez” e già vincitrice a Cannes 77 come migliore attrice (insieme al resto del cast femminile del film). Coralie Fargeat è invece l’unica donna candidata come Miglior regista, per l’horror The Substance.

Il commento di Isabella Rossellini. “Quando ero giovane, venivo sempre identificata come la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Ora che sono più grande, questo accade meno frequentemente; e mi manca, soprattutto oggi. Vorrei che i miei genitori fossero vivi per celebrare con me questo grande onore”. Isabella ha reso omaggio anche a David Lynch, il regista di Blue Velvet scomparso qualche giorno fa e a cui e’ stata legata per una breve ma intensa storia d’amore. I due non hanno mai smesso di volersi bene e di intrattenere importanti collaborazioni professionali: “Oggi, con questa gioia, la mia mente non può fare a meno di vagare oltre, verso David. La nostra collaborazione è stata fondamentale per la mia comprensione dell’arte della recitazione”.

Quanto alla sua interpretazione in ‘Conclave’ ha detto: “nella mia interpretazione di Suor Agnes nel film Conclave, ho portato tutto ciò che ho dentro di me, lavorando sotto la direzione chiara e incisiva di Edward Berger, con il suo incredibile cast e troupe, in particolare l’incomparabile Ralph Fiennes”.