Scontro tra due auto davanti al negozio di kebab. In pronto soccorso i due conducenti

Due automobilisti in transito nel centro di Thiene sono finiti in ospedale stamattina, per le conseguenze di un incidente stradale che li ha visti come malcapitati protagonisti mentre si trovavano alla guida dei rispettivi veicoli. Si tratta di una persona di 63 anni, residente a Chiuppano, e di una 48enne thienese.

I due conducenti si trovavano in marcia il primo su via Carlo Del Prete, intorno alle 8.45, proprio di fronte alla tenenza della Guardia di Finanza locale, e l’altro percorreva via Dante con alle sue “spalle” diretto verso Corso Garibaldi, marciando verso l’incrocio semaforico della stazione dei treni.

Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto alla manovra di svolta della Fiat Punto di colore grigio condotta dal 63enne (F.T. le iniziali) per immettersi nella strada che porta in centro storico. La collisione viene descritta come violenta,ed è avvenuta con la vettura di marca Mercedes (auto bianca) condotta da L.B., di Thiene, che non ha potuto sterzare per evitare l’ostacolo improvviso. Gli individui feriti e soccorsi sono state valutate subito sul posto dal personale sanitario d’emergenza, giunto su un’ambulanza inviata dall’ospedale “Alto Vicentino” di Santorso, rientrata dunque con due pazienti da sottoporre alle cure del caso.

Riscontrate per entrambi lesioni di media gravità, con ricovero per entrambi in codice giallo. Seguiranno accertamenti ospedalieri. Ad occuparsi oggi dei rilievi sull’incidente di stamattina e della gestione del traffico durante la fase dei soccorsi sono gli agenti della polizia locale Nord Est Vicentino, intervenute dal vicino comando di via Rasa con due pattuglie.