Pace in Ucraina, oggi l’incontro tra funzionari Usa e russi ad Abu Dhabi

Funzionari di Usa e Russia si incontrano oggi ad Abu Dhabi per colloqui relativi alla pace in Ucraina. Lo riporta la Bbc citando un funzionario americano. Il summit fa seguito ai colloqui di Ginevra di domenica fra Stati Uniti e Ucraina sulla bozza del piano di pace di Washington, passato da 28 a 19 punti. Gli elementi “politicamente più sensibili”, lasciati tra parentesi nel documento, saranno decisi da Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Secondo il portavoce della Casa Bianca, il presidente Usa è “fiducioso e ottimista”. Per il leader ucraino, “molti degli elementi giusti sono stati presi in considerazione”.

L’impianto del nuovo piano avrebbe “poco in comune” con la versione originale, tuttavia resta un punto di partenza per trattative ancora tutte da stabilire. Nella notte, intanto, sono state registrate potenti esplosioni nella capitale ucraina Kiev, dopo che era stato lanciato un allarme missilistico.

Almeno 6 le persone morte e più di 10 sono rimaste ferite. Lo hanno riferito le autorità ucraine spiegando che l’attacco alla capitale ucraina ha preso di mira edifici residenziali e infrastrutture civili in diversi quartieri. In particolare un edificio di nove piani è stato colpito nel quartiere di Dniprovskyi provocando un incendio nel quale sono morte due persone, tra cui una donna di 86 anni.

Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare di Kiev, ha dichiarato che quattro persone sono state uccise nel quartiere Svyatoshynskyi della città e ha accusato la Russia di “prendere deliberatamente di mira infrastrutture e alloggi civili”.

Dopo alcune ore di calma in città, le sirene hanno ripreso a suonare intorno alle 5:30 ora locale, quando la Russia ha lanciato una seconda ondata di missili da crociera verso Kiev, secondo quanto riferito da fonti locali alla Cnn. Anche la regione meridionale di Odessa è stata attaccata dai droni, ha affermato l’aeronautica militare ucraina.