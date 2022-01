Pedofilia, 497 vittime di abusi nell’arcidiocesi di Monaco. In 4 casi errori di Ratzinger che respinge le accuse

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In un rapporto sulla pedofilia è emerso che sarebbero almeno 497 i minori vittime di abusi sessuali nell’arcidiocesi di Monaco di Baviera, in Germania, avvenuti tra il 1945 e il 2019. Secondo il rapporto sarebbero coinvolte 235 persone: di queste 173 sono preti, 9 diaconi, 5 referenti pastorali e 48 addetti dell’ambito scolastico. In 4 casi ci sarebbe il coinvolgimento di Joseph Ratzinger quando all’epoca dei fatti era arcivescovo.

Ratzinger è stato arcivescovo di Monaco dal 1977 al 1982 e sempre secondo questo rapporto non avrebbe fatto nulla nei confronti di quattro religiosi accusati di abusi. In due casi si tratta di religiosi i cui abusi erano stati documentati da tribunali statali. I due preti sono rimasti attivi e niente è stato intrapreso sul profilo del diritto ecclesiastico. Ratzinger intanto afferma di non aver commesso errori di comportamento per tutti i 4 casi indicati nel rapporto, come riferito da Martin Pusch a Monaco. Il Papa emerito ha rilasciato una dichiarazione scritta, ma le sue smentite sono state definite “poco credibili” dai legali del rapporto.