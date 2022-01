Incidente sull’A4 al confine tra Verona e Vicenza. Elisoccorso e code sul tratto autostradale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente questa mattina, poco prima di mezzogiorno, sul tratto autostradale dell’A4 Brescia-Padova proprio in prossimità del confine tra le province di Verona e Vicenza, vale a dire nel tratto tra i caselli di Soave e Montebello. E’ intervenuto anche l’elisoccorso inviato dal servizio d’emergenza del Suem 118.

Si tratterebbe di un incidente stradale registrato alle 11.50, ed è avvenuto sulla carreggiata est verso Venezia. Avrebbe coinvolto due veicoli con carambola su guard-rail. Inevitabile il formarsi di code e rallentamenti al traffico, con flusso garantito su una corsia di marcia.

Almeno un automobilista è rimasto ferito in maniera seria, tanto da richiedere la levata in volo di un’eliambulanza atterrata nel campo adiacente al percorso autostradale, poi ripartita con un uomo a bordo. Non si conoscono le sue condizioni di salute nè, per ora, le sue generalità, e se altre persone coinvolte nello scontro necessitino di ricovero in ospedale.

Sul posto si sono precipitati oltre agli operatori del 118 anche i tecnici ausiliari della società di gestione del tratto di A4 interessato dal problema e una pattuglia della Polizia Stradale.

La notizia è in aggiornamento