Putin: “Pronti a dialogo e a soluzioni sul grano, ma stop armi a Kiev”. A Mariupol discariche di cadaveri ucraini

Le forze di Mosca avanzano intanto nell'Est ucraino e confermano di aver conquistato Lyman, i ceceni di aver preso Severodonetsk. Un attacco missilistico ha colpito la periferia di Kryvyi Rih, distruggendo un impianto industriale. La città è sede di diverse industrie, compresa l'Arcelor Mittal che è la più grande acciaieria dell'Ucraina. I soccorritori sono al lavoro per spegnere l'incendio. Al momento non si segnalano vittime.



L’esercito ucraino sostiene invece di aver eliminato il comandante di un battaglione d'assalto aereo russo. Il consigliere del ministro dell'Interno di Kiev afferma poi che l'Ucraina ha distrutto il 30% dei carri armati russi moderni. Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine rende noto che negli ospedali della Crimea occupata è stato ordinato di rimuovere i pazienti civili per liberare i letti e destinarli ai soldati feriti. “A Mariupol, i russi stanno accumulando cadaveri di ucraini uccisi in un supermercato” lo afferma su Telegram Petro Andriushenko, consigliere del sindaco che aggiunge: “Nei locali del Schyryi Kum supermarket sul viale Svobody, i russi hanno creato una discarica di corpi dei caduti ucraini riemersi dalle tombe quando hanno cercato di aggiustare le condotte d'acqua e anche cadaveri esumati. Li stanno accumulando come se fossero immondizia”, scrive Andriushenko, postando anche una foto diffusa dal canale Telegram “Mariupol Now”, a testimonianza di quanto descrive. . Il consigliere del ministro dell'Interno di Kiev afferma poi che l'Ucraina ha distrutto il 30% dei carri armati russi moderni. Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine rende noto che negli ospedali della Crimea occupata è stato ordinato di rimuovere i pazienti civili per liberare i letti e destinarli ai soldati feriti.lo afferma su Telegram Petro Andriushenko, consigliere del sindaco che aggiunge: “Nei locali del Schyryi Kum supermarket sul viale Svobody, i russi hanno creato una discarica di corpi dei caduti ucraini riemersi dalle tombe quando hanno cercato di aggiustare le condotte d'acqua e anche cadaveri esumati., scrive Andriushenko, postando anche una foto diffusa dal canale Telegram “Mariupol Now”, a testimonianza di quanto descrive.

Novantacinquesimo giorno di guerra in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso della situazione in Ucraina con il presidente francese Emmanuel Macron e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.mettendo però in guardia l'Ue: “La fornitura di armi a Kiev rischia di creare un'ulteriore destabilizzazione”, afferma il leader russo che ha inoltre aggiunto che Mosca è pronta a, dai porti sul Mar Nero. L'Unione europea sta però intanto valutando la possibilità di lanciare una missione navale per scortare il passaggio delle navi di grano dato che