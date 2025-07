Raid israeliani su Gaza: colpita una chiesa, ferito padre Gabriel Romanelli

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La crisi in Siria si allarga con il coinvolgimento diretto di Israele che ha incrementato i suoi attacchi in difesa dei drusi, colpendo persino la presidenza e il quartier generale dell’esercito siriano a Damasco. Una situazione caotica dentro il Paese e al confine con Israele, mentre la comunità internazionale chiede la fine delle violenze e degli abusi ai danni dei civili. Al momento le vittime negli scontri a Sweida sarebbero almeno 350. Il governo di Damasco, come d’accordo con gli Usa, ha deciso di ritirarsi dalla città, lasciando il controllo agli sceicchi drusi.

Intanto proseguono gli attacchi israeliani su Gaza. Colpita la chiesa della Sacra Famiglia. Ci sarebbero due vittime e diversi feriti gravi. Il parroco, padre Gabriel Romanelli, sarebbe rimasto leggermente ferito ad una gamba e la chiesa ha subito danni. Secondo quanto risulta all’ANSA, da fonti vicine al Patriarcato di Gerusalemme, Israele si sarebbe giustificato affermando che si sarebbe trattato di “un errore di tiro”.

La parrocchia ospita circa 500 sfollati cristiani. Padre Romanelli, religioso argentino, era quotidianamente l’interlocutore di Papa Francesco a Gaza: tutti i giorni riceveva una telefonata dal pontefice in cui lo aggiornava sulle condizioni della comunità Cristiana e dei rifugiati.

Dura condanna della premier Meloni: “I raid israeliani su Gaza colpiscono anche la chiesa della Sacra Famiglia”. “Sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta dimostrando da mesi. Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento”. Lo dichiara il premier Giorgia Meloni.

Tajani: “Grave attacco. E’ ora di fermarsi e trovare la pace”. Anche il vicepremier Antonio Tajani ha fortemente condannato il raid aereo israeliano: ”Gli attacchi dell’esercito israeliano contro la popolazione civile a Gaza non sono più ammissibili. Nel raid di questa mattina è stata colpita anche la Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, un atto grave contro un luogo di culto cristiano. Tutta la mia vicinanza a Padre Romanelli, rimasto ferito durante il raid. E’ tempo di fermarsi e trovare la pace”.



Conte: “Israele, un governo che ha perso l’umanità”. “Un errore tecnico, siamo spiacenti: questo non è un messaggio che è risuonato in una nostra stazione ferroviaria, ma lo ha detto il governo israeliano dopo aver ucciso 6 bambini palestinesi che erano in fila per un goccio d’acqua. E’ un governo che ha perso l’umanità, si chiama genocidio”, queste le parole del leadere del M5S in aula alla Camera nel corso delle dichiarazioni di voto sulle mozioni sul memorandum d’intesa tra Israele e l’Italia. “Israele sta calpestando tutti i diritti, ora anche a Damasco, ed il governo continua a stare zitto”, ha aggiunto Conte.