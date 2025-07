Europei femminili di calcio, l’Italia batte la Norvegia e vola in semifinale: immensa Girelli

in corso in Svizzera.Per le azzurre doppietta di Girelli, l’ultima rete al 90′. Rete di Hegerberg per le scandinave, che hanno sbagliato un rigore prima del pareggio nella ripresa. Ora l’Italia attende una tra Svezia o Inghilterra, match in programma questa sera alle 21. Dopo 28 anni l’Italia del calcio femminile approda a una semifinale in un campionato europeo.

Soncin: “Il regalo più bello che potessimo fare a tutte le bambine che ci guardano”. “Merito alle ragazze che hanno fatto qualcosa di eccezionale”, il commento di Soncin dopo il match. “Ora godiamocela, poi pensiamo alla semifinale. Daremo battaglia”, ha aggiunto il Mr. Questa è stata la terza vittoria dell’Italia in ben venti confronti con la Norvegia. L’allenatore ha vissuto la sfida dei quarti di finale con grande trasporto e non nascondendo di aver pianto. Dopo l’1-1 delle norvegesi, che ha riaperto la partita, anche lui ha sofferto come le sue ragazze, brave comunque a non mollare. A quel punto Soncin stava valutando la sostituzione di Cristiana Girelli, grande protagonista con i suoi gol agli Europei, ma poi ha deciso di lasciare le cose intatte davanti e ha avuto ragione.



Serata da incorniciare per l’Italia grazie soprattutto all’immensa Cristiana Girelli: sua infatti la doppietta che porta l’Italia in semifinale. Dopo un primo tempo in cui le Azzurre hanno faticato a concretizzare è proprio la numero 10 a sbloccare la gara nella ripresa, con un tocco da pochi passi su tiro-cross di Cantore. La Norvegia sbanda e rischia di subire il secondo gol, ma poi spiazza la panchina azzurra con la rete di Ada Hergeberg, dopo aver sbagliato un calcio di rigore.

Per fortuna è ancora Girelli a salvare la squadra nei minuti finali. L’attaccante della Juventus mette il suo sontuoso sigillo sul match con un bellissimo colpo di testa. Italia con il fiato sospeso quando la palla tocca prima la traversa, ma poi finisce in rete. La festa esplode; l’Italia è in semifinale per la prima volta con il torneo a 16 squadre.

Il capitano della Nazionale con questa doppietta supera Patrizia Panico nelle marcature tra Mondiali ed Europei (8) dimostrando, ancora una volta, di essere una vera leader capace di trascinare tutte le compagne.