Regina Elisabetta, preoccupazione per la sua salute. Presenti tutti i figli

Tutti i suoi quattro i figli sono giunti al suo capezzale: il primo ad arrivare presso la residenza scozzese di Balmoral è stato il principe Carlo, erede al trono, poi sono arrivati Anna, Andrea ed Edoardo (accompagnato dalla consorte), seconda, terzo e quartogenito della sovrana. Presente anche il principe William, primogenito di Carlo mentre Harry è in viaggio dagli Stati Uniti ma senza la moglie Meghan.

La neo eletta premier Liz Truss ha espresso grande preoccupazione: “L’intero Paese è profondamente preoccupato per le notizie giunte da Buckingham Palace sulle condizioni di Elisabetta II. I miei pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la Regina e per la sua famiglia in questo momento”. Anche il presidente della Camera dei Comuni, Lyndsay Hoyle, ha detto in aula di essere certo di esprimere i voti di tutto il Paese nel manifestare l’auspicio che la sovrana possa riprendersi.