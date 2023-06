Sommergibile disperso nell’Oceano Atlantico: corsa contro il tempo per localizzarlo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ corsa contro il tempo per tentare di localizzare Titan, il piccolo sommergibile disperso da domenica nell’Oceano Atlantico quando si è immerso per un’esplorazione sul relitto del Titanic. A bordo ci sono 5 persone. Fra queste anche un uomo d’affari pachistano, Shahzada Dawood, fiduciario dell’Istituto SETI, e suo figlio Suleman. Gli altri tre passeggeri sono il numero uno dell’azienda proprietaria dell’imbarcazione – la OceanGate Expedistions – Stockton Rush, il pilota di sommergibili francese Paul-Henry Nargeolet e il miliardario britannico 58enne Hamish Harding. Visitatori disposti a pagare un biglietto salatissimo per farsi calare negli abissi per oltre una settimana e vedere con i propri occhi i fondali su cui sono adagiati i resti di quello che fu il bastimento più famoso del mondo, a circa 3.800 metri di profondità.

Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi stanno impiegando “tutte le risorse disponibili” per cercare il sottomarino che avrebbe riserve di ossigeno soltanto fino a mezzogiorno di giovedì, 96 ore in tutto. I contatti con il batiscafo si sono persi dopo un’ora e 45 minuti dall’immersione, in un’area remota a 600 km dalla costa, il che complica le operazioni di soccorso.

Navi e aerei statunitensi e canadesi sono arrivate nell’area a circa 900 miglia (1.450 km) a est di Cape Cod. E hanno immerso alcune boe sonar in grado di monitorare fino a una profondità di 3.962 metri. “E’ una sfida condurre una ricerca lì” ha detto ieri il contrammiraglio della guardia costiera John Mauger.