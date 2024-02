Spagna, in fiamme un edificio di 14 piani a Valencia. Ci sono vittime e si cercano dispersi

L’edificio ha due torri ed è composto da 140 appartamenti. Al momento le autorità hanno annunciato il ritrovamento di quattro morti. Sarebbero invece venti le persone disperse e 14 i feriti, alcuni con sintomi da intossicazione. Secondo i media locali, i droni avrebbero individuato altri corpi carbonizzati.

Stando alle prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito dal quinto piano dell’edificio, “dalle tende di un appartamento”, secondo quanto riferito da un testimone ai media. Le fiamme dell’incendio, che è scoppiato intorno alle 17:30, hanno lambito anche il palazzo adiacente nello stesso blocco del complesso residenziale, dove complessivamente vivono circa 350 persone.

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, il materiale isolante sugli edifici costruiti 15 anni fa avrebbe favorito il rapido sviluppo del rogo, peraltro senza che si siano attivati i sistemi antincendio. La vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri tecnici industriali di Valencia, Esther Pchades, che effettuò una perizia sul grattacielo, ha attribuito la voracità delle fiamme al rivestimento di uno strato di poliuretano sotto le placche di alluminio che ricoprono la facciata, un prodotto “totalmente infiammabile, che ha provocato l’espansione delle fiamme in meno di mezz’ora”, ha dichiarato alla tv pubblica valenziana. I due blocchi del complesso, costruiti nel 2009, non avrebbero dovuto contenere il poliuretano, messo al bando dopo un drammatico incendio in un edificio a Londra nel 2005.

Come documentano poi da alcuni video postati sui social, le fiamme sono state poi alimentate da forti raffiche di vento e dalle temperature elevate di 25 gradi e si sono rapidamente estese in tutto lo stabile. Per l’alta temperatura e il rischio di crollo della struttura le squadre dei vigili del fuoco non hanno ancora accesso all’edificio, mentre la lotta contro le fiamme continua dall’esterno. Un centro commerciale al piano terra dell’edificio è stato evacuato.

Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, sta seguendo gli sviluppi del rogo. Su X ha scritto: “Sono costernato per il terribile incendio scoppiato. Desidero esprimere la mia solidarietà a tutte le persone colpite e il mio riconoscimento a tutto il personale di emergenza già al lavoro sulla scena”. Il presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, e gli altri consiglieri hanno annullato gli eventi all’ordine del giorno.