Europa League: Roma e Milan volano agli ottavi di finale

Nei play-off di Europa League l’Italia fa l’en-plein portando agli ottavi di finale le due squadre in lizza: il Milan retrocesso dalla Champions League e la Roma che aveva chiuso al secondo posto il suo girone nell’ex Coppa Uefa. Le emozioni più forti, per cuori forti, si sono registrate allo stadio Olimpico per Roma-Feyenoord. Una sfida infinita, quella tra giallorossi e olandesi di Rotterdam, ormai entrata nella storia. Ospiti in vantaggio dopo pochi minuti con Gimenez (5′) che sfrutta una carambola in area avversaria; pareggia capitan Pellegrini (15′) con un gran gol. L’1-1 resiste per tempi regolamentari e supplementari, si va così ai calci di rigore dove sono decisive le prodezze del portiere romanista Mile Svilar. Finisce 4-2 per la Roma, per un complessivo 5-3.

Sono stati tre i protagonisti nella notte magica della Capitale. I loro nomi sono: Pellegrini, Svilar e Zalewski. Il primo ha impattato il vantaggio olandese con una magia, il secondo ha parato ben due penalties nella lotteria dei rigori e il terzo ha trasformato il tiro dal dischetto decisivo per la qualificazione. A segno anche Paredes, Cristante e Aouar. Mentre, Lukaku si è fatto parare il tiro dagli undici metri da Timon Wellenreuther. In precedenza, nei secondi di recupero del secondo tempo supplementare, il portiere tedesco era stato miracoloso sullo stesso Lukaku. Complessivamente, una prova insufficiente quella dell’attaccante belga che sta vivendo un calo di forma.

Ancora una volta, dunque, la Roma prevale sul Feyenoord. Era già successo nel 2015 in Europa League, a Tirana nella finalissima di Conference League e l’anno scorso nei quarti di Europa League. E così mister Daniele De Rossi può godersi al massimo la sua prima serata europea nel fortino dell’Olimpico, ancora una volta pieno in ogni ordine di posto: quasi 68 mila spettatori. Adesso riflettori puntati sul sorteggio di Europa League e Conference in programma venerdi 23 febbraio a partire dalle ore 12. L’Italia sta andando benissimo anche nel ranking Uefa visto che calerà un poker nelle varie urne con Atalanta (che ha evitato gli spareggi vincendo il girone), Roma e Milan in Europa League, e Fiorentina in Conference League.

Rennes-Milan 3-2. Sconfitta indolore quella dei rossoneri in terra francese: il Diavolo era praticamente al sicuro dopo il 3-0 di San Siro. Nota negativa per il tecnico Stefano Pioli: la fase difensiva che non migliora (7 gol subiti nelle ultime due gare) e la mediocre gestione del pallone nei momenti topici. Fortunatamente gli attaccanti hanno fatto bene: a segno Jovic e Leao. Per i transalpini tripletta di Bourigeaud. E’ stata comunque una gara molto divertente: 5 gol, una miriade di occasioni da rete da una parte e dall’altra, oltre a uno stadio che canta e urla dall’inizio alla fine.