Sparatoria nel centro di New York, a Manhattan: ci sono vittime tra cui l’attentatore

Sparatoria nel centro di New York, a Manhattan: il bilancio è di 5 morti, tra cui un agente di polizia, oltre all’aggressore. L’autore del folle gesto è un 27enne di Las Vegas, Shane Devon Tamura. L’uomo, con una storia di disturbi mentali alle spalle, era armato con un fucile d’assalto M4. Secondo la Cnn, aveva una licenza per portare armi. L’attacco si è verificato in un edificio a Park Avenue adibito a uffici che ospita alcune delle principali società finanziarie del Paese e la National Football League.

Ingenti forze di polizia hanno subito circondato l’edificio dove è avvenuta la sparatoria. Anche l’Fbi è intervenuta per fornire supporto. La dinamica. Nativo delle isole Hawaii, Tamura, residente in Nevada, ha attraversato in auto il Colorado il 26 luglio, il Nebraska il 27 luglio e poi il New Jersey , prima di arrivare a Manhattan lunedì. Ha parcheggiato la sua Bmw nera su Park Avenue ed è sceso con un fucile M4 dirigendosi verso l’edificio.