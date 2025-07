Mondiali di nuoto, Ceccon strepitoso a metà nella “sua” 100 dorso. E’ un argento dolceamaro

Terza medaglia in tre giorni per il campione azzurro del nuoto, Thomas Ceccon, che si mette al collo un argento nella sua specialità e distanza preferite, la 100 dorso. A battere il 24enne di Magré di Schio, deluso a fine gara per la vittoria mancata per soli 5 centesimi, è stato oggi il sudafricano Coetze ai Mondiali in corso a Singapore. Il sorriso arriva almeno dopo l’uscita dalla piscina mondiale, nell’intervista di analisi post gara.

Qualificatosi per la finale con il 4° tempo ma forte del titolo olimpico di Parigi 2024 oltre che del primato mondiale (51”60), il siluro acquatico vicentino in forza alla società Leosport Creazzo ha sfoderato una vasca di ritorno incredibile, passando dall’8° e ultimo posto parziale fino alla seconda piazza, toccando con un tempo di 51”90 a solo mezza spanna dal vincitore. Fiato sospeso a Schio e Creazzo in particolare dove tanti tifosi hanno seguito Thomas fino all’ultima bracciata “rovesciata”.

Thomas Ceccon che quindi non riesce a confermarsi sul trono mondiale assoluto dei 100 dorso, a causa del quasi mezzo secondo di ritardo ai 50′ metri, costretto a consolarsi con un argento che non lo soddisfa, visto lo sguardo puntato dritto verso la medaglia d’oro, target unico dichiarato anche ai microfoni di Raisport nell’immediato dopo gara.

Per la truppa italiana ai Mondiali un bottino che comunque si arricchisce grazie al fenomeno vicentino (due argenti e un bronzo fin qui per lui, ma sarà ancora in vasca a Singapore nei prossimi giorni) che insieme a Quadarella piazza altre due medaglie di valore assoluto. Per la 26enne romana con il secondo posto (con record europeo) nei 1.500 sulla distanza, alle spalle solo della star americana Katie Ledecky che conquista il 22° oro iridato personale.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.