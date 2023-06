Stati Uniti, agente spara e uccide un 14enne. Il video pubblicato in rete

Un nuovo episodio di violenza è stato registrato negli Stati Uniti con la polizia americana protagonista in negativo. Il 14enne Jor'Dell Richardson è stato colpito all'addome da un agente fuori da un negozio ad Aurora, in Colorado. Secondo i poliziotti intervenuti, il minore aveva rubato sigarette elettroniche con alcuni amici. La pubblicazione dei video ripresi dalle bodycam dei poliziotti ha rivelato che il ragazzino ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato da uno degli agenti.

Lo sparo. Sono due gli agenti americani intervenuti per bloccare il 14enne. Il primo lo ha fermato dopo il furto; l'altro – arrivato poco dopo – ha dapprima minacciato di sparare; poi ha sparato sul serio. A nulla sono servite le implorazioni del ragazzo, che ha chiesto all'agente di fermarsi. È tutto ripreso in un video pubblicato in queste ore.

La pistola. Secondo quanto raccolto finora, sembra che l'agente abbia premuto il grilletto perché avrebbe visto il 14enne tenere una pistola in mano. Il fatto è che quella pistola fosse in realtà ad aria compressa. La polizia di Aurora ha aperto un'indagine. Il comandante Art Acevedo ha dichiarato in una conferenza stampa che “A prescindere dall'esito, si tratta di una tragedia perché un giovane uomo ha perso la vita”. L'ennesima tragedia a stelle e strisce.