Stati Uniti, record di contagi in un giorno. La FdA approva l’utilizzo del vaccino Moderna

Lo ha reso noto la stessa Fda su Twitter, spiegando che ”l’autorizzazione all’uso permette che il vaccino venga distribuito negli Stati Uniti per gli individui di età pari o superiore ai 18 anni”. Soddisfatto il commissario Stephen Hahn che afferma: “Con l’approvazione di due vaccini, la Fda ha compiuto un altro passo cruciale nella lotta alla pandemia globale”.

I centri per il controllo e la prevenzione della malattia devono ancora dare il loro via libera, necessario alla somministrazione del vaccino. In settimana è prevista una riunione in merito. Se ci sarà l’ok, la distribuzione del vaccino Moderna potrebbe avvenire negli Stati Uniti già la prossima settimana, insieme a quello messo a punto da Pfizer e BioNTech.

E intanto negli Stati Uniti sono stati registrati 249.709 nuovi casi di coronavirus, mai così tanti in un giorno. Sono dati della Johns Hopkins University, che conferma 2.814 decessi riconducibili al coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale nazionale dei contagi sale quindi a 17.459.296, mentre è di 313.588 il numero di chi ha perso la vita dopo aver contratto l’infezione, sempre secondo l’Istituto.