Strage alla banca di Louisville, 5 morti e 8 feriti. A sparare un ex impiegato

Sarebbe un ex impiegato dello stesso istituto bancario l’uomo che ha aperto il fuoco alla Old National Bank di Louisville, una cittadina del Kentucky, nella mattinata di oggi. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno cinque persone uccise, compreso l’assalitore. Le persone rimaste ferite nella sparatoria sarebbero invece almeno otto, tra cui anche due poliziotti, uno dei quali in condizioni critiche. A confermare il legame del killer con l’istituto di credito scelto per la strage è stata la stessa polizia, intervenuta per fermare l’agguato tre minuti dopo la prima chiamata arrivata in centrale. Per il momento sono ignote le cause che hanno spinto l’uomo ad aprire il fuoco contro le persone davanti e nella banca.

Dopo l’accaduto, la polizia ha immediatamente isolato la zona lungo East Main Street, davanti alla sede della banca presa di mira. Nel corso di una conferenza stampa lo sceriffo di Louisville ha detto che gli agenti hanno risposto al fuoco del killer uccidendolo. Quando le prime pattuglie sono arrivate sul posto l’assassino stava in effetti ancora sparando. La strage di questo lunedì 10 aprile è il quindicesimo mass – shooting che ha avuto luogo negli Stati Uniti quest’anno e si è verificata ad appena due settimane di distanza da quando un ex studente ha aperto il fuoco in una scuola elementare cristiana a Nashville, uccidendo tre bambini e tre adulti. Dall’inizio del 2023 sono già più di 11.500 le persone rimaste uccise da armi da fuoco negli Stati Uniti. Malgrado questi numeri drammatici e nonostante la posizione del presidente Usa Joe Biden, una riforma della legge che consente il libero possesso di armi da fuoco sembra per il momento impossibile.

Sconvolto il governatore del Kentucky Andy Beshear che ha detto di aver perso degli amici nella sparatoria all’istituto bancario. “È terribile”, ha detto. “Ho un caro amico che oggi non ce l’ha fatta oggi. E ho anche un altro caro amico che oggi non ce l’ha fatta. E uno che è in ospedale che spero ce la farà”. L’Fbi ha riportato che l’intervento tempestivo degli agenti ha indubbiamente salvato delle vite. “È stata l’eroica risposta degli ufficiali che ha fatto in modo che non ci fossero ulteriori persone ferite oltre a quelle già registrate”. A intervenire dopo il fatto anche il sindaco di Louisville Craig Greenberg che ha chiesto di pregare per i feriti che “lottano per la propria vita”. “Nonostante tragedie come quella di oggi, quando più persone vengono uccise dalla violenza armata – ha concluso – la nostra comunità continuerà a riunirsi”.