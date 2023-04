Alla scuola Zanella corrono 4 moschettieri d’argento: secondi tra Cadetti del cross in Italia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Campioni provinciali, campioni regionali e ora vicecampioni nazionali. Pur non essendo spadaccini ma semmai dei campioncini, in questo caso nel cross o se si preferisce la corsa campestre, si possono definire come i “quattro moschettieri” della Scuola (media) Zanella di Sandrigo-Bressanvido, capaci nei giorni scorsi di salire sul podio italiano a squadre nelle finali nazionali dei giochi studenteschi. La kermesse è stata ospitata per il 2023 in Veneto, a Caorle sul litorale adriatico.

Accompagnati dall’insegnante di educazione fisica Lara Laghetto, i Cadetti Maycol Valente, Pietro Galvanin, Erik Cenja e Filippo Giaretta hanno portato in alto l’Istituto Comprensivo locale, grazie ai piazzamenti di ciascuno di loro che sono valsi il secondo posto assoluto nella speciale classifica al maschile. Erano 21 le compagni al va, in rappresentanza ciascuna di una regione o provincia autonoma.

Tornando a Sandrigo con una medaglia d’argento al collo e il miglior risultato di sempre nel palmares della “Zanella”, per la gioia non solo di famiglie e insegnanti del paese, ma anche del team del Veneto coordinato dalla prof.ssa bellunese Nicoletta Bressa. Da evidenziare che la tappa finale di Caorle è stata organizzata dalla Fidal, Federazione Italiana di Atletica Leggera, con scenario il Parco del Pescatore.

Sono stati circa 500 i giovanissimi al via, nella giornata di primavera conclusiva del circuito scolastico dedicato al cross. Il quartetto di corridori junior vicentini si è piazzato alle spalle solo dei trentini dell’istituto di Predazzo, con 31 punti conquistati nei piazzamenti, a soli 10 dai vincitori. Terzi valdostani. Tra le ragazze, invece, vincono le siciliane di Altofonte. Nella classifica individuale di particolar pregio il 6° posto di Valente tra gli alunni di Sandrigo e Bressanvido (con 7’00”), unico nella Top Ten, 16° invece per Cenja e via via tutti gli altri giunti al traguardo. A vincere, sia tra i ragazzi (Andrea Cappelli, di Verbania) che le ragazze (Anna Chiara Allara di Asti), dei portacolori della regione Piemonte.

Si è corso per i maschi sulla distanza di 2 chilometri nella corsa a squadre prendendo i tre migliori piazzamenti sui quattro partenti. Il trofeo studentesco portato “a casa” a Sandrigo nei primi giorni di primavera troverà posto nella bacheca della scuola Zanella, a ricordo di un punto esclamativo nella corsa campestre che rimarrà negli anni delle imprese sportive dei ragazzi di qui, tutti che passeranno di categoria nella prossima stagione (agli Allievi, scuole superiori), oltre che di annata scolastica.