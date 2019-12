Tel Aviv, grave incidente per Lapo Elkann: ora sta meglio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sta meglio ed è stato trasferito in Svizzera Lapo Elkann, rimasto coinvolto in un grave incidente d’auto a Tel Aviv, in Israele, dove ha riportato diverse fratture. E’ stato lui stesso a rivelarlo: “Voglio ringraziare i medici” ha fatto sapere il nipote di Gianni Agnelli, che è stato ricoverato in codice rosso privo di sensi in ospedale.

Elkann stava tornando da una visita a Gerusalemme. L’incidente è avvenuto attorno alle 19. Le dinamiche non sono chiare, ma sembra che siano state coinvolte anche altre persone. “Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia. Voglio ringraziare Dio di avermi dato la possibilità di ridarmi la vita. Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus”, ha scritto Lapo.

Che le sue condizioni di salute siano in miglioramento, lo dimostra anche il fatto che ieri Elkann è tornato a comunicare tramite social network, commentando anche la fusione tra Fca e Psa: “Caro fratello, ho sempre creduto in te e sempre lo farò. Sono orgoglioso di te, grande lavoro di squadra. Batman & Robin = Elkann & Tavares. Bravo” il suo post.