Trooping the Colour a Londra, c’è anche la principessa Kate Middleton

i festeggiamenti del compleanno ufficiale (non anagrafico) di re Carlo III a Londra. La principessa del Galles, assente dalle scena da sei mesi per curare il cancro, ha preso parte alla tradizionale parata, seduta nella carrozza dietro al sovrano con i tre figli. Poi si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace con la famiglia. Il sovrano si è detto “felicissimo” della partecipazione della nuora ai festeggiamenti.

Per la sua prima apparizione pubblica, Kate Middleton ha scelto un abito bianco, con fiocco sul collo e cappello a tesa larga in testa. I fotografi l'hanno ripresa prima in auto con George, Charlotte e Louis e William e poi durante la parata in carrozza con i figli.

Dopo la parata, Kate Middleton si è affacciata con il resto della royal family al balcone di Buckingham Palace per il saluto di rito e il passaggio della pattuglia acrobatica della RAF che chiude l'evento. Oltre a re Carlo, alla regina Camilla e alla famiglia dell'erede al trono, erano presenti solo i duchi di Edimburgo, Edoardo e Sophie, la principessa Anna con il marito Timothy Lawrence, il duca di Kent e i duchi di Gloucester. Un gruppo decisamente più ristretto rispetto a quando, durante il regno della regina Elisabetta, presenziavano tutti i membri della famiglia al gran completo: ora solo i royal senior, ovvero quelli che lavorano attivamente, hanno diritto a partecipare.

Alla parata hanno assistito migliaia di persone assiepate lungo il Mall, all'uscita di Buckingham Palace, nonostante la giornata grigia e la pioggia, e milioni di telespettatori.

Il corteo solenne è affiancato secondo consuetudine da militari a cavallo in uniformi tradizionali, fra squilli di trombe e salve augurali di cannone di rito, mentre le bandiere con l'Union Jack e i vari stendardi reali garriscono al vento. Alle 11 precise, re Carlo è giunto nel quadrante dove sono schierati in suo onore gli immancabili reparti della Royal Guard, con le giubbe rosse e gli alti colbacchi di pelo d'orso, per passarli in rassegna a piedi sulle note dell'inno nazionale God Save the King.

Il premier britannico Rishi Sunak ha assistito con la first lady Akshata Murty alla parata, conclusasi nel grande piazzale di Horse Guard Parade, nella cittadella di Whitehall, nel cuore di Londra, presso St James Park.

La principessa Kate Middleton aveva annunciato venerdì la sua partecipazione pubblicando a sorpresa sui social una foto in cui compare immersa nella natura, con un look casual e lo sguardo rivolto verso il cielo. “In quei giorni brutti ti senti debole, stanco e devi arrenderti a far riposare il corpo. Ma nei giorni belli, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al massimo il fatto di sentirti bene. Nei giorni in cui mi sento abbastanza bene, è una gioia impegnarmi nella vita scolastica, dedicare del tempo personale alle cose che mi danno energia e positività, oltre a iniziare a fare un po' di lavoro da casa” ha scritto a proposito delle sue condizioni di salute. La principessa ha aggiunto: “Non vedo l'ora di partecipare alla parata del compleanno del Re questo fine settimana con la mia famiglia e spero di partecipare ad alcuni impegni pubblici durante l'estate, ma so anche che non sono ancora fuori dai guai. Sto imparando a essere paziente, soprattutto con l'incertezza”. E ha concluso: “Prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo e permettendomi di prendermi il tempo tanto necessario per guarire. Grazie mille per la vostra continua comprensione e a tutti voi che avete condiviso così coraggiosamente le vostre storie con me”. Buckingham Palace ha sottolineato come questo non debba essere visto come un ritorno agli impegni pubblici: per quelli ci vorrà ancora tempo. Tuttavia ci sono alcuni eventi in programma ai quali la principessa potrebbe presenziare nelle prossime settimane. Sono da escludere, secondo gli esperti, il Garter Day e il Royal Ascot, ma Wimbledon e la visita di stato dell'imperatore giapponese Naruhito potrebbero vederla presente.