Turista italiano rapito e torturato a New York, l’aguzzino magnate delle criptovalute

Secondo quanto riporta il NY Post il presunto responsabile, identificato come John Woeltz, sarebbe un trader di criptovalute con un patrimonio stimato di circa 100 milioni di dollari. Questa ingente ricchezza emerge come un elemento centrale nel contesto delle indagini, gettando luce sulla figura enigmatica del presunto carnefice.

Rivela il quotidiano che Woeltz, la cui fortuna include anche il possesso di un elicottero, è stato al centro di una richiesta da parte delle autorità di rimanere in carcere senza possibilità di cauzione, proprio a causa della sua notevole disponibilità economica. Rimane ancora avvolto nel mistero quanto tempo Woeltz abbia trascorso a New York prima del suo arresto e le modalità esatte con cui sia riuscito ad accumulare una tale ricchezza.

Inoltre, il quotidiano statunitense ha rivelato il fermo di una donna, Beatrice Folchi, originaria di Latina. La Folchi è stata intercettata nei pressi della sua residenza a Chelsea e ha prontamente negato ogni suo coinvolgimento nelle torture subite dall’uomo. “Non sono in stato di arresto. Non posso rilasciare dichiarazioni al momento”, queste le sue concise parole. Il profilo della ragazza tracciato dal NY Post è interessante: Beatrice Folchi avrebbe ricoperto ruoli in diverse serie televisive e ha un background accademico che include studi in comunicazione e filosofia presso l’Università del Connecticut. Successivamente, avrebbe lavorato nel settore del marketing, collaborando con prestigiosi marchi di lusso come Rolls Royce e Bentley.