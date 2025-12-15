Ucraina, dopo i colloqui a Berlino si auspica un accordo sulla pace a breve

Kiev ha parlato di colloqui costruttivi e produttivi, con progressi concreti. “Ci auguriamo di raggiungere un accordo che ci avvicini alla pace entro la fine della giornata” rendono noto. Stasera nella capitale tedesca è attesa anche la premier Giorgia Meloni. Volodymyr Zelensky ha intanto annunciato che Kiev è disposta ad abbandonare la richiesta di adesione alla Nato.

Zelensky è stato oggi ricevuto dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier che sebbene non ricopra alcuna carica politica, se non quella puramente rappresentativa, ha avuto rapporti tesi con il presidente ucraino. Poco dopo l’inizio dell’invasione russa, Kiev aveva infatti fatto sapere di non volere una visita di solidarietà programmata dal presidente. Il motivo era che Steinmeier, durante il suo mandato da ministro degli Esteri, intendesse rafforzare la dipendenza energetica dalla Russia oltre ai suoi stretti legami con l’allora omologo russo, Sergej Lavrov. Tuttavia, il presidente tedesco ha successivamente ammesso di essersi “sbagliato” nella sua valutazione del carattere del presidente russo Putin e di aver commesso “errori” nei rapporti con Mosca, e quindi i rapporti con Zelensky si sono normalizzati.