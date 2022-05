Ucraina, Zelenky: “Pronto a parlare con Putin, ma senza ultimatum”. Negoziati per evacuazione da acciaieria di Mariupol

Il premier ucraino Zelensky ha detto che i russi se ne devono andare e devono rispondere di quello che hanno fatto. “Non possiamo accettare compromessi per la nostra indipendenza. Noi non dobbiamo cercare una via d'uscita per la Russia. So che Putin voleva portare a casa qualche risultato ma non lo ha trovato – ha detto Zelensky sottolineando: “Non ho mai detto di voler riconoscere l'indipendenza della Crimea. Io sono pronto a parlare con Putin, ma senza ultimatum”. E intanto in una riunione economica, il presidente russo Putin dichiara: “Le sanzioni antirusse provocano una crisi globale e danneggiano maggiormente proprio le economie dei Paesi che le adottano e il benessere dei loro cittadini. Le sanzioni contro Mosca – ha anche sottolineato Putin – sono conseguenza delle ambizioni politiche miopi dei leader occidentali e della loro “russofobia“. Il rublo – ha aggiunto – mostra la migliore dinamica tra tutte le valute del mondo”. . “Non possiamo accettare compromessi per la nostra indipendenza. Noi non dobbiamo cercare una via d'uscita per la Russia. So che Putin voleva portare a casa qualche risultato ma non lo ha trovato – ha detto Zelensky sottolineando: “Non ho mai detto di voler riconoscere l'indipendenza della Crimea. Io sono pronto a parlare con Putin, ma senza ultimatum”.

La vice premier ucraina, Iryna Vereshchuk, rende noto che sono in corso“Al momento stiamo negoziando solo per circa una trentina di combattenti gravemente feriti. Lavoriamo passo dopo passo. Ne scambieremo 38, poi andremo avanti. Al momento – ha precisato la vicepremier – non ci sono colloqui su uno scambio che coinvolga 500 o 600 persone, come è invece stato riportato da alcuni media”.