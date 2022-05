Vicenza strappa il punto al 90′: in gol il vicentino Maggio e ora è il Cosenza a dover vincere

Il “fattore Menti” sorride al Lanerossi Vicenza quasi all’ultimo minuto. Dopo una partita di andata tiratissima, con un gol per parte annullato dal Var, sono i biancorossi a piazzare il gol vincente per un 1-0 che ribalta così i pronostici prima a favore del Cosenza, in quanto meglio classificato in regular season di serie B. Grazie al punto in extremis firmato da Maggio, venerdì prossimo in Calabria la squadra dell’ex Bisoli dovrà per forza vincere (con qualsiasi risultato) per spingere il club berico in serie C e meritarsi la salvezza attraverso il “salvagente” dei playout.

Matchwinner del confronto di andata dei playout è il vicentinissimo Christian Maggio, che sfrutta la perla di Dalmonte ribadendo in rete il tiro del compagno finito sul palo. Un gol da rapace d’area, per un Maggio in versione inedita. E’ il minuto 90, ne seguiranno altri sette di recupero ma il punteggio non si sbloccherà più di fronte a oltre 11 mila tifosi accorsi allo stadio di Vicenza.

Serviranno altri novanta minuti, però, per designare la squadra che si salverà, al termine dell’incontro di ritorno in programma venerdì 20 maggio. La buona novella per l’undici di Francesco Baldini è che ora tocca ai veneti poter contare sui due risultati su tre (vittoria o pareggio) per rimanere in serie B e scatenare una eventuale festa salvezza pura utopia fino a un mese fa. La tensione ha portato anche alla doppia espulsione di due dirigenti dalla panchina ospite, mentre tra i giocatori le ammonizioni sono fioccate nel finale di gara ma senza cartellini rossi.

Il tecnico ha optato in avvio per Da Cruz subito in campo dal 1′, preferendolo a Giacomelli, in avanti insieme a Ranocchia alle spalle di Diaw. Tutti e tre gli attaccanti rimasti in panca e candidati a una maglia sono poi entrati nell’ultima parte di gara, spingendo il “Lane” verso l’area cosentina, fino al gol di Maggio. In precedenza al 24′ della ripresa gol annullato a Diaw dalla sala Var, per fallo di mano precedente alla palla insaccata. Nel primo tempo al 33′, un offside alla moviola cancella il vantaggio ospite che era stato firmato da caso. Poco prima, la traversa colpita da Cavion. Per il resto, più insidioso il Vicenza che conterà alla fine 19 tiri reali verso la porta contro i 10 della squadra ospite.

IL TABELLINO DELLA PARTITA – VICENZA-COSENZA 1-0 (pt 0-0)

L.R. VICENZA virus (3-4-2-1): Contini, Brosco, De Maio, Bruscagin, Maggio, Cavion (45′ st Giacomelli), Bikel, Lukaku (28′ st Dalmonte); Ranocchia (34′ st Meggiorini), Da Cruz; Diaw. All. Baldini.

(A disposizione: Grandi, Confente, Pasini, Padella, Cappelletti, Boli, Zonta, Greco, Cester, Teodorczyk).

COSENZA (3-5-2): Matosevic, Rigione, Venturi (28′ st Palmiero), Vaisanen, Bittante, Kongolo, Camporese, Boultam (6′ pt Vallocchia), Liotti, Larrivey, Caso (28′ st Zilli). All. Bisoli. (A disposizione: Vigorito, Sarri, Hristov, Di Pardo, Gerbo, Voca, Arioli, Laura).

ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli

RETE: 45′ st Maggio (V)