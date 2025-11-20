Ucraina, Zelensky collabora ancora con gli Usa per la pace. E Trump approva il piano
L’incontro in Turchia. Nelle scorse ore, intanto, Zelensky ha visto il presidente turco Erdogan che, durante un incontro ad Ankara, “ha proposto formati per i negoziati sostenuti, ed è importante che la Turchia sia pronta a fornire il sostegno necessario”. “Siamo pronti a lavorare in qualsiasi altro formato significativo che possa produrre risultati. Ma la cosa principale per fermare lo spargimento di sangue e raggiungere una pace duratura è lavorare in coordinamento con tutti i partner e che la leadership americana rimanga efficace, forte e avvicini una pace che duri a lungo e garantisca sicurezza alla popolazione”, ha detto Zelensky.
Il piano di Trump. Nel frattempo Donald Trump – lavorando sotto traccia – ha approvato il piano in 28 punti per la pace tra Russia e Ucraina, sviluppato nelle ultime settimane da alti funzionari dell’amministrazione in consultazione con l’inviato russo Kirill Dmitriev e con funzionari ucraini. Secondo quanto raccolto finora, l’inviato speciale Steve Witkoff, il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e il genero del presidente, Jared Kushner, sono stati coinvolti nell’elaborazione del piano. “Il piano si concentra sul dare a entrambe le parti garanzie di sicurezza per assicurare una pace duratura. Include elementi che l’Ucraina vuole e di cui ha bisogno per una pace stabile”.