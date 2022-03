Ucraina, Zelensky: “E’ impossibile salvare Mariupol senza aerei né carri armati”

Secondo Zelensky, l'Ucraina “sta aspettando troppo a lungo per le armi richieste alla comunità euro-atlantica, è impossibile salvare Mariupol senza carri armati e aerei”. Le forze russe hanno colpito nuovamente il centro di ricerca nucleare a Kharkiv e condotto altri raid su Leopoli. È invece completamente distrutta Chernihiv, dove 44 persone sono rimaste gravemente ferite. Colpito il memoriale dell'Olocausto di alla periferia di Kharkiv: “I nazisti sono tornati esattamente 80 anni dopo”, attacca Kiev. Le autorità ucraine segnalano che è stato respinto un tentativo di sbarco russo a Odessa.Secondo il Kyiv Independent le due cittadine di Poltavka e Malynivka sono state liberate, mentre precedentemente aveva reso noto che i militari di Kiev avevano ripreso la città di Trostyanets. Intanto sono 139 i bambini ucraini rimasti uccisi nella guerra dall'inizio dell'invasione russa. Più di 205 sono i bambini feriti.

Le truppe russe inoltre hanno usato bombe a grappolo in una zona residenziale di Krasnohorivka, nella regione di Donetsk: lo ha reso noto il ministero dell'Interno di Kiev su Telegram. Intanto si cerca di creare un “corridoio verde” per donne e bambini dalla cittadina di Slavutych, dove vivono molti dipendenti della centrale di Chernobyl, occupata dalle truppe russe: è quanto l'amministrazione locale sta cercando di organizzare.

Biden durante l’incontro con i rifugiati ucraini a Varsavia ha definito Vladimir Putin un macellaio. Il presidente Usa ha poi ribadito il sostegno americano alla Polonia. “Riteniamo l'articolo 5 della Nato un obbligo sacro”, ha detto riferendosi a quella parte del trattato secondo cui un attacco armato, contro uno o più membri dell'Alleanza, sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti. Biden ha poi sottolineato come Putin sia un dittatore che “cerca di ricostruire un impero” e “un dittatore non può restare al potere”. Le parole del presidente americano hanno scatenato l'ira del Cremlino: “Trattative più difficili con gli insulti, non decide Biden su chi governa in Russia”.