Ucraini riconquistano territori ma la Russia risponde con attacchi di massa. Esplosioni a Kherson

Le forze armate russe hanno però risposto alla controffensiva ucraina nella regione di Kherson con attacchi di massa su tutte le linee del fronte. “Si sentono forti esplosioni” fa sapere Sergei Khlan, consigliere del governatore locale dichiara che gli occupanti sarebbero stati colpiti in modo molto potente. L’agenzia stampa Unian ha pubblicato alcune immagini in cui si vedono dense colonne di fumo nero sollevarsi dalla città occupata. Le forze ucraine hanno intanto attaccato la città di Lysychansk, nel Lugansk occupato dai russi, con batterie missilistiche e due persone sono rimaste uccise.

Papa Francesco appena giunto in Kazakistan e parlando alle autorità locali nella capitale Nur-Sultan ha voluto intanto fare un nuovo appello per fermare la guerra in Ucraina. “Qui Giovanni Paolo II venne a seminare speranza subito dopo i tragici attentati del 2001. Io vi giungo nel corso della folle e tragica guerra originata dall’invasione dell’Ucraina, mentre altri scontri e minacce di conflitti mettono a repentaglio i nostri tempi. Vengo per amplificare il grido di tanti che implorano la pace, via di sviluppo essenziale per il nostro mondo globalizzato”.