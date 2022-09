Incidente in pieno centro, auto finisce nel marciapiede dopo la collisione con altro veicolo

Incidente che poteva finire in tragedia, dopo lo scontro tra due auto, una di queste è finita nel marciapiede che costeggia la carreggiata in pieno centro. Solo la casualità ha voluto che in quel momento nessun pedone fosse presente nel luogo del sinistro altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Il fatto è avvenuto poco dopo le 11 di oggi, 13 settembre, all’incrocio tra viale Trento e viale Colombo a Valdagno.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia locale di Valle Agno, quello che è certo è che una Fiat Panda dopo essersi scontrata con un altro veicolo è stata sbalzata nel vicino marciapiede che serve i pedoni nel percorso del centro, abbattendo le recinzioni metalliche che delimitano la carreggiata. Sul posto anche un’ambulanza del Suem che ha soccorso il conducente dell’utilitaria rimasto ferito in condizioni non gravi e successivamente trasportato al vicino ospedale San Lorenzo per ulteriori accertamenti. Solamente tanta paura, dunque, con il traffico che ha subito dei rallentamenti.