Usa, arrestata la talpa dei file top secret del Pentagono

La presunta talpa dei file segreti del Pentagono è un membro di 21 anni dell’ala dell’intelligence della Massachusetts Air National Guard, la conferma è arrivata dall’Fbi. Il suo nome è Jack Teixeira.

L’arresto a seguito di una perquisizione effettuata dai federali a casa della madre di Jack Teixeira: l’uomo ha 21 anni ed è coordinatore di un server privato su Discord, un’applicazione per la messaggistica utilizzata dai videogiocatori online, su cui negli ultimi mesi sono state pubblicate centinaia di fotografie ritraenti i documenti classificati. Questi post erano passati inosservati fino a quando non sono filtrati anche su altri social e hanno così iniziato a essere ripresi dai media. Teixeira è un aviatore della 102esima Intelligence Wing della Guardia Nazionale del Massachusetts, promosso ‘Airman First Class’ nel luglio scorso.

Secondo il Washington Post la Cina aveva approvato la fornitura di armi alla Russia nella sua guerra in Ucraina all’inizio di quest’anno, pianificando di mascherare l’equipaggiamento militare come materiale civile. A rivelarlo sarebbero proprio i file americani che riportano un’intercettazione dei servizi di intelligence esterna russi. Un portavoce del Pentagono ha reso noto che la fuga di documenti classificati online è stato un atto criminale deliberato.

Malgrado tantissime persone abbiano avuto accesso ai documenti, gli investigatori sono stati in grado di avvicinarsi a un numero ristretto di utenti per un esame più specifico, grazie alla traccia forense lasciata dalla persona che ha pubblicato i file.

È stato il New York Times a rivelare per primo l’identità della presunta talpa: il quotidiano l’ha identificato attraverso il suo profilo sulla piattaforma e altri dettagli digitali, come l’interno della sua casa d’infanzia – postata sui social in foto di famiglia – che coincidono con quelli ai margini delle foto dei documenti classificati fatti trapelare.

La Cnn ha trasmesso le immagini dell’arresto quasi in tempo reale: Teixeira in calzoncini corti e t-shirt verde militare è stato praticamente costretto a consegnarsi fuori della sua casa in Massachusetts avanzando all’indietro con le mani sulla nuca, mentre alcuni agenti armati fino ai denti gli puntavano le armi addosso protetti da un blindato.