Europa League, primo round: la Juve c’è, la Roma frena. In Conference è sinfonia Viola

Nel primo round nel doppio confronto valido per i quarti di finale di Europa League la Juventus supera 1-0 lo Sporting Lisbona a Torino. I bianconeri soffrono nel primo tempo ma crescono nella ripresa fino al 73′, quando a sbloccare un match complicato è Federico Gatti, che segna da due passi il suo primo gol in bianconero approfittando anche di un errore del portiere avversario Adan. Nel finale sale in cattedra Perin, con un doppio intervento nei minuti di recupero salva i suoi e consente alla squadra di presentarsi in vantaggio al match di ritorno, in programma tra sette giorni a Lisbona.

Max Allegri intanto si gode il successo, rende merito al carattere dei suoi ragazzi e poi rilancia sul campionato e a Sky Sport dichiara: “Non è stata una stagione facile, i ragazzi vanno anche aspettati, fatti crescere. A volte sembrano bravi, poi magari hanno periodi in cui sembra che non abbiano mai giocato a calcio. Gatti ha avuto un periodo difficile, ma è una spugna, apprende molto, ha tantissima energia e tanta voglia. Credo abbia anche margini di miglioramento nella fase di possesso. Ora abbiamo l’Atalanta a 4 punti, dobbiamo mettere lei nel mirino, perché darci questo obiettivo ci permetterebbe di consolidare il secondo posto. I ragazzi lo sanno: quello che conta di più nel calcio sono i valori morali, il cuore e la passione, senza questi non vai da nessuna parte e i ragazzi li hanno messi. Ora dobbiamo andare a prenderci i tre punti a Sassuolo e ripartire anche in

La Roma è stata sconfitta 0-1 dal Feyenoord. Al De Kuip la squadra di Mourinho ha sfiorato il vantaggio a fine primo tempo calciando sul palo con Pellegrini un calcio di rigore. A inizio ripresa Wieffer ha trovato il destro al volo che ha sbloccato il match e la reazione della Roma si è fermata sulla traversa colpita da Ibanez con salvataggio sulla linea di Idrissi.

Dybala e Abraham si sono infortunati a Rotterdam e a tal proposito l’allenatore giallorosso dichiara: “Non ho notizie, solo la sensazione del campo. Mi hanno chiesto subito di uscire, probabilmente nelle prossime due gare non li avrò”. A far notizia anche il cambio all’intervallo con Pellegrini sostituito dopo aver sbagliato il rigore del possibile vantaggio: “La scelta non ha a che fare con l’errore, ma l’ho deciso io”, ha detto ancora Mourinho che poi riferendosi alla partita ha aggiunto: “La Roma ha fatto una partita di dignità, spinta e sacrificio e le opportunità per avere un risultato diverso le abbiamo avute, ma è finita perdendo 0-1”.

Conference League. Nona vittoria consecutiva della Fiorentina in Europa. I ragazzi di Vincenzo Italiano non risentono del fattore-campo e travolgono il Lech Poznan con un perentorio e inappellabile 4-1, che avvicina la semifinale contro la vincente di Basilea-Nizza (finita 2-2). Apre le danze Cabral (4′), arrotondano il risultato Nico Gonzalez (40′), Bonaventura (58′) e Ikoné (63′) per l’apoteosi dei toscani.