Usa, nuovo video shock: un altro nero ucciso dalla polizia

Un ennesimo e drammatico video, che sciocca gli Stati Uniti, è stato diffuso nelle ultime ore: nel filmato si vede un afroamericano morto dopo essere stato fermato da alcuni agenti a Tacoma, nello stato di Washington.

A girarlo – secondo quanto riporta il New York Times – sarebbe stata una donna che si trovava proprio dietro alla macchina della polizia e che si sente urlare: “Smettetela di colpirlo, o mio Dio smettetela!”.

L’episodio risale al 3 marzo e la vittima si chiamava Manuel Ellis. L’uomo sarebbe stato all’improvviso scaraventato a terra, quando gli agenti hanno continuato ad infierire su di lui. Per la polizia è stato l’uomo ad aggredire i poliziotti.

Intanto, dopo l’uccisione di George Floyd, per la decima serata consecutiva in molte città americane – da New York a Washington, da Los Angeles a Seattle – migliaia di persone sono scese in strada per protestare nel nome del 46enne contro il razzismo e contro la violenza della polizia.

Grande preoccupazione monta intanto per una possibile impennata dei contagi da coronavirus favorita dalle proteste in corso. I casi di coronavirus negli Usa sono ormai 1,9 milioni e le vittime 109 mila, secondo i dati della Johns Hopkins University.

Infine anche la leggenda del basket americano, Michael Jordan, ha annunciato di aver donato 100 milioni di dollari alle organizzazioni che si battono contro il razzismo e per la difesa dei diritti civili e la giustizia social in America. La somma, ha spiegato, sarà elargita attraverso il marchio Jordan Brand nell’arco di dieci anni e destinata anche all’istruzione.