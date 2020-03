Usa, per il Washington Post, Trump sapeva del coronavirus, ma ha minimizzato il rischio

Dopo le ipotesi complottistiche di un virus ingegnerizzato in laboratorio dagli Stati Uniti per colpire l’economia cinese, ora il Washington Post fa sapere che, le agenzie di intelligence americane, lanciarono ripetuti allarmi con rapporti classificati a gennaio e a febbraio sul pericolo mondiale posto dal coronavirus.

Tuttavia il presidente Donald Trump e anche molti parlamentari – nonostante le informazioni ricevute – avrebbero minimizzato la minaccia, non prendendo tempestivamente i provvedimenti che, avrebbero potuto rallentare la diffusione del virus.

I rapporti degli 007, sempre secondo il Washington Post, non predicevano quando il virus sarebbe potuto arrivare negli Usa e non raccomandavano particolari misure sanitarie da prendere, ma tracciavano la diffusione del Covid-19 in Cina e poi in altri Paesi, ammonendo che i dirigenti di Pechino sembravano ridimensionare la gravità dell’epidemia.

Più stati stanno emanando severi ordini di quarantena a casa questo fine settimana mentre i funzionari sanitari a livello nazionale cercano di rallentare la diffusione della comunità di COVID-19.

Il totale dei contagi confermati nel mondo ha superato quota 287mila. I decessi sono 11.921. I ricoverati 89.899.

In California il numero totale di casi confermati di COVID-19, la malattia causata dal virus, in California ora ammonta a 1.200, olltre 19 i decessi, ma i funzionari hanno detto che è una grave sottovalutazione a causa della mancanza di test per il virus. Questo totale non include inoltre i passeggeri della nave da crociera Grand Princess attualmente attraccata a Oakland.

I test sono stati intensificati questa settimana, ma le autorità sanitarie hanno affermato di non avere ancora nulla di simile a una stima certa sulle persone infette.

La contea di Los Angeles ha confermato 61 nuovi casi di coronavirus venerdì, di cui 12 persone a Long Beach e due a Pasadena. I nuovi casi portano il totale della contea a 292. L’età media di coloro che sono stati infettati è di 47 anni, ha dichiarato la dott.ssa Barbara Ferrer, direttore del dipartimento di sanità pubblica della contea. Ci sono 138 persone di età compresa tra 18 e 65 anni che sono risultate positive. “Il rischio è distribuito su tutti”, ha detto la Ferrer. I letti di terapia intensiva negli ospedali del pronto soccorso della contea sono già quasi o quasi in capacità, anche se queste strutture hanno raddoppiato il numero disponibile per i pazienti COVID-19 negli ultimi giorni, secondo i dati recentemente rilasciati.

L’Illinois e lo stato di New York si sono uniti alla California ieri per ordinare a tutti i residenti di rimanere nelle loro case a meno che non abbiano ragioni vitali per uscire, limitando il movimento di oltre 70 milioni di americani, per contenere il coronavirus. Al momento sono 585 i positivi, 5 i decessi.

New York prevede di vietare tutti i viaggi non indispensabili a partire da domenica sera, seguendo l’esempio della California, iniziato venerdì. Connecticut e Oregon si stavano preparando a fare lo stesso.

Il governatore di New York Cuomo: “E’ dura, economicamente, è dura ovunque, ma soprattutto nel cuore e nella mente. Voglio proteggere le persone di New York più che posso. Restate a casa, non prendete i trasporti pubblici, a meno che non sia necessario”, ha dichiarato Cuomo, che ribadisce che il 100% dei lavoratori nello stato di News York deve restare a casa ad accezione del personale essenziale al quale è consentito andare al lavoro.