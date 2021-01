Via libera dell’Ema al vaccino Moderna in Ue: “E’ sicuro ed efficace”. Domani riunione dell’Aifa

Dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) del vaccino Moderna, la Commissione Tecnico Scientifica dell'Aifa si riunirà domani per esaminare il dossier sull'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia e definire le modalità di utilizzo nel Servizio sanitario nazionale.

“L'agenzia europea per il farmaco ha raccomandato l'autorizzazione condizionata per il commercio del vaccino contro il coronavirus prodotto dalla società americana Moderna”, si legge in una nota. Si tratta del secondo vaccino contro il Covid autorizzato dall'Ema dopo quello Pfizer/Biontech il 21 dicembre scorso. Venerdì l'agenzia organizzerà un incontro pubblico per informare i cittadini europei sulla valutazione, l'approvazione e il lancio dei nuovi vaccini Covid-19.