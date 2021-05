WSJ: 3 virologi cinesi ospedalizzati per Covid a novembre 2019

Questa tesi alimenta le pressanti richieste per avviare un’indagine più completa per verificare se il virus Covid-19 possa essere davvero uscito dal laboratorio di Wuhan. Il giornale fa riferimento ad un documento che sarebbe stato redatto negli ultimi giorni dell’amministrazione Trump e secretato. Una persona, in particolare, ha riferito che il documento sarebbe stato fornito da un partner internazionale. Fonti anonime vicine al dossier sottolineano la validità di queste indiscrezioni, nonché la loro precisione.

Pochi giorni fa l’immunologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infections Diseases (Niaid), a margine di un incontro all’ambasciata d’Italia a Washington, aveva ammesso di non escludere che il virus sia stato creato in laboratorio, aggiungendo: “E’ importante che si faccia un’indagine indipendente, oggettiva, non di parte”.