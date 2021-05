Funivia Mattarone, ko il freno di emergenza. Stabile il bimbo sopravvissuto

La Procura di Verbania dovrà stabilire perché oltre alla rottura del cavo non abbia funzionato il freno di emergenza della cabina. Il responsabile provinciale del Soccorso alpino, Matteo Gasparini dice: “Sono tutte supposizioni, ma credo ci sia stato un doppio problema: la rottura del cavo e il mancato funzionamento del freno di emergenza. Non sappiamo perché non si sia attivato, mentre nella cabina a valle ha funzionato. La mancata attivazione del freno ha fatto sì che la cabina, dopo la rottura del cavo, abbia preso velocità, iniziando a scendere, finendo così catapultata fuori dai cavi di sostegno” spiega.

L’ultima revisione generale era avvenuta nel 2014 e aveva portato alla chiusura per due anni. In quell’occasione era stata eseguita anche una magnetoscopia sulle funi per verificarne la tenuta. Le cabine erano state smontate e rimontate con impianto acustico e videocamera di sorveglianza a bordo. Lavori costati 4 milioni e 400mila euro e finanziati dalla Regione Piemonte, dal Comune di Stresa e dalla società di gestione. Inoltre secondo il ministero per le Infrastrutture dopo la riapertura nel 2016 i controlli sono stati ripetuti a luglio 2017 e, successivamente anche a fine 2020 con verifiche specifiche sui cavi come conferma la stessa società di Vipiteno che si occupa della manutenzione straordinaria. La sostituzione dei cavi era invece prevista per il 2029.