12.965 nuovi positivi, 226 vittime. Raggiunte 500 vaccinazioni al giorno. Preoccupano la variante indiana e i certificati falsi

E mentre nel mondo l'epidemia continua a galoppare, in Italia la macchina delle vaccinazioni comincia ad accelerare. Dopo aver raggiunto l'obiettivo prefissato dei 500mila vaccini al giorno, il commissario Figliuolo fa il punto sul cronoprogramma: "Dobbiamo arrivare a un milione e lo faremo coi medici di base, farmacisti e i dentisti". Per il capo della task force fondamentale sarà l'immunizzazione dei giovani e pensa di usare le scuole e anche i luoghi di vacanza: "strutture presso centri montani o estivi, che potrebbero dare un appeal a quel tipo di utenti". L'idea di Figliuolo: "Coperti gli over 65, la mia idea, ancora non condivisa con chi prenderà la decisione finale, è di dire a tutti quelli che hanno più di 30 anni: andate e vaccinatevi. Poi ovviamente continueremo a immunizzare anche l'ultimo dei fragili. Ma quando gli scienziati ci diranno che l'incidenza della malattia non è rilevante per le diverse fasce d'età, vorrei che si dicesse: chi ha più di 30 anni si presenta e si vaccina. Poi decideremo le modalità con le Regioni, anche per evitare le resse che abbiamo visto". L'Oms nel mentre, ha dato il via libera all'utilizzo di emergenza del vaccino anti-Covid di Moderna per dare adito ai Paesi che non hanno i mezzi per determinare da soli l'efficacia e la sicurezza di un farmaco di avere un accesso più rapido alle vaccinazioni. Preoccupa intanto la corsa del coronavirus in India, dove oggi si è registrato un nuovo record mondiale con oltre 400 mila contagi in un giorno. Come se non bastasse un nuovo incendio a Bharuch, nello stato occidentale del Gujarat ha provocato la morte di 15 pazienti Covid. La diffusione della variante indiana preoccupa in particolare l'Italia: il timore è che non si riesca a nonostante i divieti messi a punto dal ministero della Salute italiano. Infatti nell'ultimo volo arrivato a Fiumicino dall'India, il 9% dei passeggeri è risultato positivo al coronavirus. Questo nonostante avessero tutti un certificato di negatività e scoppia il caso false certificazioni. Molti passeggeri del volo proveniente da New Delhi hanno ammesso di aver acquistato un certificato falsificato prima di partire. Per questo l'Australia ha optato per il pugno duro. I cittadini australiani che rientrano dall'India rischiano fino a 5 anni di carcere e multe dopo che il governo ha bandito all'inizio di settimana i viaggi dal Paese asiatico.

Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 226 le vittime in un giorno. Sono 378.202 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati. Sono 2.522 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 61 unità rispetto a ieri Il tasso di positività è del 3,4%.