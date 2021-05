1° maggio, Mattarella: “Il lavoro è il motore della ripartenza. Istat: l’Italia in linea con l’Europa ma procede a velocità ridotta

Riguardo all’occupazione femminile il presidente della Repubblica ha detto: “Particolarmente pesante è stato l'impatto della crisi sul lavoro femminile, in questi mesi il quadro dell'occupazione femminile è diventato ancora più fragile. La crescita dell'occupazione femminile è condizione essenziale per una vera ripartenza dell'Italia”.

Proprio oggi l’Istat ha pubblicato i suoi dati in merito al lavoro dall'inizio della pandemia: sonofino a marzo 2021. La congiuntura flash indica consumi pronti a ripartire, investimenti in recupero, export in risalita accidentata e descrive un paese “in linea con l'Europa”, che però procede a velocità ridotta. Guardando ai dati sul lavoro, l'Istat registra una piccola risalita già a marzo che però non riguarda le donne e i giovani:da quasi tre anni, al 33%, mentre, ossia il 47,5%.